Lorenzo Regis il primo colpo per l'attacco del Villalba, che ha lasciato andar via Prioteasa (finito al Real Monterotondo); ma non il solo per la squadra di Diego Leone, riconfermato in panchina dopo la salvezza ottenuta la scorsa stagione. La dirigenza biancorossoblu è infatti vicina a Alija Hrustic, centrocampista che ha appena lasciato la Valle del Tevere, e sta per piazzare anche il colpo Damiano Mereu, attaccante dell'84 che ha giocato nell'Eretum Monterotondo l'ultima stagione, vestendo in precedenza, tra le altre, le maglie di Pro Calcio Tor Sapienza, Civitavecchia, Albalonga, Viterbese, Guidonia e Ferentino





