L’ambiente è carico per il debutto del Villalba Ocres Moca in vista del secondo anno consecutivo in Eccellenza. Il club tiburtino è ripartito dalla conferma in panchina del tecnico Diego Leone che ha creduto fortemente nel progetto dei rossoblu. La consueta “Festa dei Calendari” avvenuta nella cornice del Duca d’Este di Tivoli Terme ha confermato il Villalba nel girone A che sarà ancora più agguerrito rispetto all’anno scorso.Mister Leone è pronto per l’esordio e non teme nessuno: «Con l’uscita di gironi e calendari l’adrenalina è salita, non vediamo l’ora di iniziare. Sulla carta il girone A è molto impegnativo. Ci sono 5/6 squadre accreditate a lottare per il vertice come Unipomezia, i due Monterotondo, il Montespaccato, il Tivoli e il Civitavecchia. Poi alla fine, però, magari esce fuori la sorpresa come è capitato nella scorsa stagione al Pro Calcio Tor Sapienza. Può accadere di tutto».E magari questa sorpresa potrebbe essere proprio il Villalba, che ha perso giocatori importanti ma ne ha presi altrettanti forti e in cerca di riscatto, pronti ad alzare l’asticella e aumentare il livello tecnico della rosa come Regis, Hrustic, Mereu, Provaroni e Giustini. Ma non solo. Le certezze da cui il Villalba è ripartito sono elementi di spessore, gente che in Eccellenza può fare la differenza tra cui Scotto Di Clemente, Taverna, Ranieri, Langiotti e il giovane Zanoletti, convocato per l’Uefa Regions Cup.«Noi partiamo con l’obiettivo della salvezza – dichiara Diego Leone - la speranza è quella di non soffrire fino all’ultimo come è accaduto nell’ultimo campionato. Punto fortemente sulla voglia di rivalsa dei nuovi arrivi ma anche di tutto il vecchio blocco. Faremo leva sulla mentalità dei giocatori intenzionati a dimostrare tutto il loro valore».Segnali incoraggianti sono arrivati dal precampionato dove i tiburtini hanno disputato amichevoli di livello contro squadre di pari categoria (Morolo, Atletico Lodigiani e Palestrina) ottenendo ottime prestazioni. Nell’ultima uscita i rossoblù si sono imposti 1-0 contro il Palestrina, formazione tra le più accreditate del girone B, grazie alla rete di Regis.