Il Villalba mette in cassaforte un altro colpo di mercato. Dopo Tommaso Taverna, arriva in casa Villalba anche il centrocampista Matteo Valentini. Il classe '96 arriva dall'Almas Roma. Si tratta dell'ennesimo rinforzo importante per la squadra rossoblù.

Ultimo aggiornamento: 19:59

