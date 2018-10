Viktoria Plzen, Vrba: «Nel derby ho visto la vera Roma»

«Ho visto le ultime partite della Roma, quella col Real Madrid e anche il derby, in cui ha mostrato la sua forza. Ha una fase di transizione tremendamente veloce, e poi c'è Dzeko». Pavel Vrba, tecnico del Viktoria Plzen, fotografa così la Roma, avversario domani sera all'Olimpico nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. «Nelle ultime due trasferte giocate abbiamo perso, speriamo domani di fare meglio - aggiunge l'allenatore nella conferenza stampa della vigilia -. Noi giochiamo un calcio propositivo, ma tutti conosciamo le qualità straordinarie della Roma. Domani forse non riusciremo a giocare come facciamo di solito, ma ce la metteremo tutta». Concetto espresso anche dal terzino Radim Reznik. «Non so se possiamo battere la Roma, ma la partita comincia sullo 0-0, e se riusciamo a fare quello che ci chiede l'allenatore penso che possiamo giocarcela. Cercheremo di dare il 100% - le parole del difensore -. La Roma è una squadra molto forte, con un ottimo attacco, ma non dobbiamo essere troppo preoccupati, anche noi abbiamo le qualità e speriamo di mostrarle domani. Dzeko ha fatto solo un gol finora? Non studio molto le statistiche, se un giocatore non sta giocando benissimo non significa che non farà una bella partita».

