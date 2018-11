© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decima giornata del campionato di Promozione (girone A) propone il derby tra l'inseguitrice Vigor Acquapendente e la prima della classe, la Corneto Tarquinia, che condivide la posizione con la Polisportiva Monti Cimini. Il calcio d'inizio è fissato per le 14,30.Sarà anche il ritorno sul campo della Vigor, come tecnico, di Stefano De Canuto, oggi allenatore dei tirrenici e uno dei migliori centrocampisti degli anni novanta tra i dilettanti della Tuscia e che ha indossato per due stagioni la maglia degli acquesiani.«Due belle stagioni - ha detto - ho un buon ricordo, ma i sentimenti per novanta minuti li metterò da parte. Un pronostico? E’ la classica gara da tripla, nella quale si affrontanto due squadre con un buon potenziale che hanno anche delle buone qualità individuali. Naturalmente punto a tornare a casa con tre punti»Le due squadre si portanto in dote un fruttuoso mercoledì di Coppa e pertanto scenderanno in campo con il morale a mille . «Non è una gara come le altre - dice l’allenatore della Vigor, Riccardo Fatone - Ma non per questo sarà determinante. Siamo un punto dietro e stiamo facendo un percorso simile alla Corneto. Vogliamo vincere per riscattare la sconfitta di Aranova». Ad approfittare dello scontro in vetta potrebbe essere la Monti Cimini: i gialloneri giocano in casa dell’Urbetevere e puntano ad incassare tre punti per allungare in solitudine.