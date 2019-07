© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polisportiva Vigor Acquapendente si è assicurata due giocatori di buon livello. Il tecnico Stefano Broccatelli potrà contare nella prossima stagione sull’apporto del difensore classe 1982 Roberto Gimmelli e dell’attaccante classe 1999 Ayoub Zhar. Il primo, nato a Canosa di Puglia, è un giocatore di grande esperienza: ha giocato nell’ Inter (Under 19), Pro Vasto, Viterbese, Triestina, Pistoese, Catanzaro, Pisa, Ancona ed, infine, Civitavecchia. «Quella della Vigor – ha detto il calciatore - è stata la proposta di mercato più seria e concreta . Ho trovato entusiasmo e professionalità in questa società». Quanto al bomber marocchino (16 reti nell’ultima stagione alla Polisportiva Cimini), a parlare per lui sono goal messi a segno. Il direttore sportivo Olimpieri sta lavorando per mettere a segno altri colpi di mercato. La Vigor punta a diventare una delle protagoniste della prossima stagione di Promozione