Non ci sta il ds della Vigor Acquapendente GIuseppe Olimpieri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Corneto Tarquinia (1-0 all'andata, 2-1 al ritorno). Ecco le sue dichiarazioni: "Non riesco a digerire questa eliminazione dalla Coppa Italia, ancora una volta siamos tati svantaggiati dalla direzione di gara dell'arbitro. Nella gara d'andata abbiamo perso per 1-0 a causa di un calcio di rigore inventato, poi nel ritorno di ieri non abbiamo avuto un penalty netto e un gol regolare, con il giocatore avversario che con la mano ha tolto il pallone dalla porta. Così non va proprio bene, io non credo a queste cose, ma se poi succedono spesso a noi, allora penso che ci sia qualcosa che non gira bene".

Ultimo aggiornamento: 18:18

