Liverpool, Klopp: «Il Barça? Non pensiamo alla rimonta della Roma. Salah non gioca»

Il 3-0 dell'andata era già un fardello pesante. Come se non bastasse si sono aggiunti i forfait di. Se la finale di, per il, non è una missione impossibile poco ci manca. Eppure proprio il, non più tardi di anno fa, subiva per mano dellauna remuntada dolorosissima. «Non ci dobbiamo pensare e poi i giallorossi all'andata avevano segnato due gol», ha tagliato corto nella conferenza della vigilia il tecnico dei Reds. E poi, come anticipato, c'è quel problema dell'infermeria. «Salah ha avuto una commozione cerebrale. Ora sta meglio ma non è abbastanza in forma da un punto di vista medico e domani non sarà a disposizione, e anche Firmino», il bollettino medico terribile per gli inglesi.«Per noi sarà la terza partita in sei giorni mentre il Barcellona ha fatto turnover nell'ultimo match di campionato - ha ricordato ancora Klopp – Comunque non voglio essere io a dare motivo ai giocatori del Barça di essere ancora più decisi. Avrò tempo fino a domani per parlare con i miei giocatori. Noi dovremo essere bravi a difendere, senza prendere gol e provare a essere forti in attacco. Ci proveremo al 100% ma questo non significa che funzionerà, se riusciremo a farlo, sarà meraviglioso, altrimenti avremo fallito nel modo più bello». Un aiuto ai Reds lo darà, come sempre, l'atmosfera di: «Immagino che lo stadio sarà pazzesco, non solo dobbiamo segnare ma dobbiamo anche impedire al Barcellona di segnare e questo non succede molto spesso. All'andata avremmo voluto segnare un gol o due e così non è stato».