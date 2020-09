© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente Vidal. Ieri, il centrocampista cileno è sbarcato a Milano e ha salutato i tifosi più fedeli che lo aspettavano, con trepidazione, da diverse settimane: ha anche postato un tweet con cui annunciava il suo arrivo a Milano. Stamane sono in programma le visite mediche, mentre nel pomeriggio l’ex Juve firmerà il biennale con opzione per un altro anno, sui 6 milioni di euro a stagione. La lunga mediazione del suo agente, Felicevich, ha permesso ai nerazzurri di portare a termine un affare determinante per le strategie del club senza, tra l’altro, il versamento di un indennizzo economico: per il Barcellona sono previsti solo dei bonus in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi. Il suo arrivo è stato fortemente voluto da Conte. I due sono rimasti in ottimi rapporti dopo l’esperienza torinese e nei mesi scorsi hanno lavorato a lungo per la fumata bianca. Conte considera Vidal un condottiero nonché l’innesto ideale per aumentare il tasso di esperienza a centrocampo. Parole di stima, in questi mesi, anche da parte del mediano cileno: «Tatticamente Conte è il migliore». Lo sbarco di Vidal ha dato così il via libera definitivo a Godin, atteso a Cagliari per i test che anticipano la firma sul ricco triennale.SOGNO NINJASi tratta di un colpo molto prestigioso per una società come quella sarda che punta in questa sessione alla doppietta da sogno: Godin più Nainggolan. Infatti, Di Francesco è in pressing costante sul suo presidente per riavere il Ninja, rientrato all’Inter dopo il prestito di questa stagione. Del resto, in occasione della sua prima conferenza di campionato il tecnico abruzzese è stato chiaro: l’ex giallorosso resta l’obiettivo prioritario. Restando in tema ritorni, si avvicina anche quello di Kean alla Juventus. La società bianconera ha raggiunto un accordo con il suo procuratore, Raiola, e ora sta definendo l’intesa con l’Everton di Ancelotti.VIA PELLEGRINISempre il noto agente italo-olandese cura gli interessi di Luca Pellegrini, in uscita e al centro di un dialogo con il Genoa e la Fiorentina che in nottata ha cercato il sorpasso definitivo sul club rossoblu. Quest’ultimo ha mostrato pure un interesse per Balotelli: il ds Faggiano lo voleva già ai tempi del Palermo. A proposito di attaccanti, la Juventus continua ad aspettare Dzeko. Il bosniaco è considerato il bomber ideale per un tridente con CR7 e Dybala e lo stesso Pirlo spinge per averlo subito a disposizione. Ma se entro martedì non arriverà il via libera della Roma, i Campioni d’Italia potrebbero tornare su Giroud e Cavani. Saranno giorni decisivi anche per le strategie del Napoli. E non solo per il futuro di Milik. Nei prossimi giorni, è atteso un rilancio del City per Koulibaly. D’altronde Gattuso è stato chiaro. «Dispiace se dovesse andare via, ma il Napoli deve pensare anche ai numeri». Chiosa finale su Candreva: la Sampdoria aspetta il suo sì.