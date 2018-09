© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Morolo di mister Mirko Granieri supera in trasferta per 3-1 il Lavinio e lo scavalca in testa alla classifica del campionato regionale di Eccellenza, girone B. I ciociari sono ora a 12 punti dopo cinque gare con quattro vittorie consecutive dopo lo stop dell'esordio in casa del Latina Sermoneta. Ben tredici reti realizzate dal Morolo nelle ultime quattro gare e solo tre subite. Protagonista il bomber argentino Victor Gomez oggi autore di una doppietta e finora in rete cinque volte in quattro gare. Un giocatore fortemente voluto da mister Granieri e da tutta la dirigenza dei lepini con in testa il presidente Lelio Martini.Oggi il Morolo ha giocato una grande gara non perdendosi d'animo neanche dopo lo svantaggio dei padroni di casa arrivato con Ciccarelli. Il Lavinio era passato in vantaggio in 10 contro undici per l'espulsione di Seferi per proteste. Sul finire del primo tempo il pareggio su rigore del Morolo con Victor Gomez e la seconda espulsione ancora per proteste di un giocatore di casa, Martinelli. Nella ripresa in 11 contro 9 è stato abbastanza semp,lice per il Morolo passare in vantaggio ancora con Gomez di testa su cross di Coppola, mentre il 3-1 della nuova capolista è stato realizzato dal difensore Kanku. Sul finire di gara i padroni di casa hanno avuto l'opportunità di riaprire la gara ma hanno sbagliato un calcio di rigore.Grande soddisfazione a fine gara nelle file del Morolo con mister Granieri che però invita tutti a restare con i piedi per terra.«Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che anche oggi sono stati bravissimi. Stanno dando veramente tutto. Hanno grande voglia di fare e di mettersi in mostra, ma bisogna restare calmi e con piedi per terra. Siamo solo a 12 punti non abbiamo fatto nulla- ha spiegato Granieri- non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo stagionale che è la salvezza. Chi pensa ad altro non è in buona fede. Siamo solo all'inizio. Chiaro c'è grande soddisfazione, ma siamo ancora alla quinta partita».Il Morolo torna in testa alla classifica dopo ben 13 anni.«C'è entusiasmo ed è giusto che sia così, ma da martedì testa gambe e cuore al Sora che arriverà domenica mattina al Nando Marocco. Oggi siamo stati anche favoriti dalla doppia espulsione subita dal Lavinio. hanno giocato in doppia inferiorità numerica per un tempo, questo ci ha sucuramente aiutato, ma la vittoria è stata meritata. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, un risultato positivo per tutto l'ambiente. Stiamo lavorando bene ma non bisogna montarsi la testa e continuare a lavorare con voglia ed umiltà».La società del Morolo invita tutto il paese a stringersi attorno alla squadra ed a riempire il Nando Marocco domenica mattina alle ore 11 nella difficile gara casalinga contro il Sora.