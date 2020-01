© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono appena concluse le gare dei quarti d’andata di Coppa Italia di Promozione. Il Vicovaro e la W3 Roma Team (due delle tre squadre in lotta anche per l’alta classifica in campionato, assieme al Ferentino) “vedono” la semifinale: gli arancioverdi hanno violato il campo del Cantalice con un 2-0 “all’inglese” firmato dai sigilli di Figlioli in avvio di primo tempo e del solito Pangallozzi a metà ripresa. Molto bene anche la W3 Roma, capace di sconfiggere in casa per 3-1 l’Atletico Morena.Damiani inventa il vantaggio all’altezza del quarto d’ora, poi poco dopo Pellegrino raddoppia i conti. Nel primo tempo da favola dei capitolini c’è spazio anche per il tris firmato da Matteo Troccoli, poi a metà ripresa Pangrazi prova a tenere in vita le residue speranze dell’Atletico Morena. Tanto equilibrio nelle altre due sfide.“Sorprendente” il pari del Fregene sul campo del Ferentino (che già nel precedente turno con la Lupa Frascati si è andata a prendere la qualificazione in trasferta): finisce 1-1 con l’iniziale vantaggio tirrenico firmato dopo pochi minuti da Corridoni e risposta dei padroni di casa con D’Arpino a un soffio dall’intervallo. Infine medesimo risultato anche tra Monte Mario e Monte San Biagio, squadre in lotta per la salvezza nei rispettivi gironi di campionato: Bernisi all’altezza della mezz’ora manda avanti gli ospiti, poi a inizio ripresa il gol del definitivo 1-1 per i capitolini lo firma Celi.Gare di ritorno in programma tra due settimane.