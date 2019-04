Vicovaro, Vicalvi: «Avremmo potuto fare qualcosa di più»

Il Vicovaro si è arreso al Tivoli nell'ultima partita di campionato. Il derby è stato ostico per la compagine arancioverde che ha perso 3-0 e mister Francesco Vicalvi ha commentato la gara che ha visto da fuori a causa di una squalifica: «Voglio fare i complimenti al Tivoli che si è dimostrato un avversario superiore e di altra categoria che merita l’attuale primo posto in classifica. Detto questo, noi avremmo voluto arrivare un po’ meglio a questo match e invece avevamo fuori tre ragazzi per squalifica (Baronci, Fenili e Lillo, ndr) e due erano in panchina solo per onore di firma (Colantoni e Petrella, ndr). Inoltre a mio parere il rigore del 2-0 non c’era e anzi ci poteva stare il secondo giallo a Di Giovanni: magari sull’1-0 e in undici contro dieci avremmo potuto fare qualcosa di più, ma ribadisco che il Tivoli si è dimostrata una grandissima squadra. Dopo l’espulsione di Carlo Maiorani nel secondo tempo, poi, la partita si è virtualmente chiusa, ma ai ragazzi posso rimproverare poco e infatti anche i nostri tifosi ci hanno applaudito alla fine. A tal proposito, voglio sottolineare una volta di più l’incredibile forza del nostro Gruppo Portoghesi: sono riusciti a commuovermi per la spinta e la passione con cui ci hanno sostenuto».

