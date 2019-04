Vicovaro, Storti: «Bussi ha giocato bene»

Il Vicovaro ha fatto quello che doveva fare. Nella gara pomeridiana di domenica contro la Spes Poggio Fidoni la compagine arancioverde ha ottenuto un successo meritato, 4-0, mediante le marcature di Grassi, Petrucci, Baronci e Petrangeli. Inoltre la porta del Vicovaro non ha subito gol perchè difesa egregiamente dal classe 1999 Andrea Bussi. Un dato che ha fatto ovviamente felice il preparatore dei portieri Denis Storti: «Non ero presente per motivi personali alla sfida, ma mi hanno detto che Andrea si è comportato molto bene. Per lui era la seconda gara da titolare dopo quella col Guidonia e si è fatto trovare di nuovo pronto: non è facile per un ragazzo giovane stare dietro a un “totem” come Francesco Maiorani, questo è sintomatico di come Andrea stia lavorando bene».

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA