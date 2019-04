Vicovaro, Petrucci: «Questo è un ambiente speciale»

Il treno playoff è praticamente irraggiungibile in casa Vicovaro complice il 2-2 interno di mercoledì scorso contro l'Accademia Calcio Roma. «Mancano tre partite e vogliamo provare a fare nove punti, mantenendo come minimo l’attuale quarto posto e poi facendoci trovare pronti se davanti a noi dovessero fermarsi» dice l’attaccante esterno (trasformatosi ormai in mezzala) Simone Petrucci. «Contro l’Accademia abbiamo fatto il possibile, poi purtroppo il mio amico Stefano Iannotti (con cui Petrucci ha vinto un campionato di Promozione a Villalba, ndr) mi ha dato un dispiacere realizzando all’ultimo tiro il gol del pareggio. E’ stato bellissimo ricevere l’applauso dei tifosi al fischio finale: questo è un ambiente speciale, davvero fantastico, e in carriera non ho mai vissuto determinate sensazioni».

