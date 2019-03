Vicovaro, Maiorani: «Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine»

Il Vicovaro ha ottenuto un secco 1-0 col gol del giovane Lillo nel match insidioso di Zagarolo: un trionfo che ha consentito agli arancuiverdi di conquistare il quarto posto a quota 47 punti scavalcando il Giardinetti. «Sapevamo che questa era una gara fondamentale per noi visti gli scontri diretti tra le altre – spiega il team manager Alessandro Maiorani – Avevamo un solo risultato e in trasferta ultimamente non avevamo fatto bene: il match poteva essere condizionato dal rigore sbagliato da Cecchini, ma i ragazzi hanno avuto la bravura e la fortuna di segnare con Lillo e poi la fase difensiva solidissima ha fatto ancora una volta la differenza. I risultati delle altre? Non mi aspettavo la vittoria del Fiano a Guidonia perché questi ultimi mi avevano fatto un’ottima impressione nello scontro di due settimane fa contro di noi, mentre il Palestrina ha dato un segnale forte vincendo su un campo difficilissimo come quello di Riano. Sarà dura, ma proveremo a giocarci le nostre carte fino all’ultimo».

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA