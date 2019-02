Vicovaro, Lillo: «Qui sto benissimo»

Il Vicovaro non ha sbagliato e, battendo il Cantalice nello scontro diretto di domenica scorsa, ha agganciato il terzo posto del girone B . A raccontarla и Mattia Lillo, autore del gol partita del definitivo 2-1. «Nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo. Gli avversari ci hanno messo in seria difficoltа e tra l’altro и arrivato anche un inconsueto errore del nostro portiere e capitano Francesco Maiorani che tante volte ci ha salvato con interventi miracolosi. La svolta и arrivata con l’espulsione di un loro giocatore, poi nel secondo tempo siamo entrati io e Neroni e per fortuna siamo riusciti a dare un contributo decisivo alla squadra: Neroni ha segnato il gol del pareggio e poi mi ha servito l’assist per il 2-1 che ha fatto esplodere di gioia i nostri tifosi. Qui sto benissimo in questo ambiente e sto facendo un’esperienza molto importante in una categoria complicata come la Promozione. Qui c’и una cittа che vive per la sua squadra di calcio, lo si capisce dagli occhi delle persone che sono in tribuna a vederci: sono orgoglioso di vestire questa maglia»

