Vicovaro, Ianzi: «Le prossime partite possono dirci tanto»

Il Vicovaro si lecca le ferite. La compagine arancioverde ha collezionato la quinta sconfitta esterna in stagione perdendo per 2-0 sul terreno di gioco del Settebagni al termine dei novanta minuti in cui tutto è andato storto come dichiarato dal difensore centrale, classe 1988, Alessandro Ianzi: «Sicuramente non è stata una delle nostre prestazioni più brillanti, ma comunque eravamo riusciti a costruire due nitide palle gol sullo 0-0, occasioni che di solito concretizziamo e che stavolta non abbiamo sfruttato in pieno. Poi prima dell’intervallo è arrivato il gol del vantaggio locale con una possibile carica su un’uscita del nostro portiere Francesco Maiorani e le cose si sono complicate. Nella ripresa abbiamo tentato di costruire qualcosa, ma il Settebagni si è chiuso molto bene e ci ha ostruito tutti gli spazi. Noi siamo stati un po’ troppo nervosi e alcune decisioni arbitrali non ci hanno agevolato: siamo rimasti prima in dieci per l’espulsione di Botti e poi in nove per il “rosso” a Petrucci, poi nel finale è arrivato il calcio di rigore abbastanza dubbio con cui i padroni di casa hanno realizzato il 2-0 definitivo. Il nostro obiettivo era e continua ad essere la conquista di un posto ai play off: siamo ancora terzi e faremo di tutto per rimanerci».

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA