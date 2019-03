Vicovaro, Figlioli: «L'obiettivo sono i playoff»

Il Vicovaro, dopo l'1-0 rifilato al Guidonia nella gara di domenica scorsa al Tancredi Berenghi, si trova al quinto posto in classifica con 44 punti, a -4 dal Fiano Romano che si trova al secondo posto in classifica e a -3 dal Palestrina che è terzo. «Domenica è stata una partita difficile – commenta il difensore centrale classe 1984 Alessandro Figlioli – Nel primo tempo non abbiamo brillato nonostante un palo colpito da Botti e un paio di altre occasioni e il Guidonia, che è una squadra giovane e di valore, ci ha messo in difficoltà. Forse con un pizzico di esperienza in più gli ospiti avrebbero anche potuto chiudere la prima frazione in vantaggio, ma nella ripresa siamo entrati in campo con una determinazione diversa e abbiamo subito sbloccato il risultato con il netto calcio di rigore poi trasformato da Cecchini. In quella circostanza, tra l’altro, il Guidonia è rimasto anche in dieci uomini e questo ci ha agevolato il compito, anche se il risultato è rimasto in bilico e quindi abbiamo dovuto stringere i denti per portare a casa la vittoria».

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA