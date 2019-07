Vicovaro, è fatta per Deodati

Prosegue la campagna di rafforzamento del Vicovaro che spinge ancora forte sull'acceleratore per farsi trovare pronto all'inizio del campionato. Gli arancioverdi completano il pacchetto difensivo con Michele Deodati che lascia quindi il Sant'Angelo Romano e si accasa al Berenghi. Il presidente Maugliani sta quindi allestendo una rosa per puntare al vertice della classifica, alla quale andranno aggiunti nel corso dei prossimi giorni gli under giusti.

Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA