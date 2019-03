Viareggio, la Rappresentativa di Serie D fa la voce grossa con la Spal

Al 12’ passa la Rappresentativa con una perla di Morello che partendo da sinistra supera un uomo, si accentra e con una stilettata chirurgica inquadra l’angolo giusto a fil di palo dove non può arrivare Fallani. La Spal prova a reagire, la Rappresentativa controlla senza affanni. Al 27’ raddoppia la D, Sall s’incunea in area da destra, appoggia la sfera al limite dell’area per Trevisan che di contro balzo batte Fallani con un tiro bello e angolato. La Rappresentativa insiste in avanti stavolta con Sannipoli che crea scompiglio nell’area avversaria. Al 36’ Rizzopinna scatta sul filo del fuorigioco in zona centrale ma non inquadra la porta. Al 43’ grande chiusura di Shiba che sventa un pericolo in area. Al 3’ della ripresa Sall viene abbattuto da Fallani, per l’arbitro è rigore, per l’assistente non c’è fallo, si riprende da una rimessa dal fondo. Al 39’ un brivido per la Rappresentativa, Minaj di testa sfiora la traversa, uno dei pochi sussulti della Spal.

Ultimo aggiornamento: 19:32

