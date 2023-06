Gianluca Vialli, intitolato a lui il campo 3 all'Acqua Acetosa: c'era anche la Nazionale

«Oggi è il campo di Gianluca, ma sarà anche di tutti gli sportivi italiani». Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato in questo modo, stamattina, al centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti. Il massimo dirigente dello Sport italiano ha commentato in questo modo la cerimonia di inaugurazione del campo numero 3 a Gianluca Vialli, che ci ha lasciati troppo presto, ma che è vivo nella Nazionale italiana di Mancini. Sì, c'erano anche gli azzurri questa mattina a Roma che si sono ritrovati per preparare la Nations League. «Nel momento in cui ha voluto combattere insieme a noi, mandando dei messaggi positivi, l'uomo Gianluca è diventato un eroe» ha detto invece il presidente federale Gravina. Commosso Roberto Mancini, amico di Vialli: «Con lui sono stati anni meravigliosi dentro la Nazionale - ha detto il ct - oltre ad essere stato un grandissimo calciatore è stato un grande uomo».

LA SGAMBATA

Dopo la cerimonia la Nazionale ha fatto un leggero allenamento dentro il campo 3: non ha partecipato Zaniolo, arrivato nella tarda mattinata che però era sull'autobus che ha portato via gli azzurri, e nemmeno Berardi, che ha un problema al flessore e che quindi difficilmente ci sarà in Nations League.

Tutti gli altri hanno sostenuto un riscaldamento toccando poi pochissimo il pallone. Mezz'ora di lavoro per onorare appunto la cerimonia. La Nazionale pomeriggio partirà verso la Sardegna.