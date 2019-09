Roma-Milan, è subito big match: le giallorosse misurano le proprie ambizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I favori del pronostico sono dalla parte delle giallorosse. Per qualità, per esperienza e anche per gli ultimi arrivi. Ma occhio alle rossonere. Che hanno cambiato tanto, puntando anche su un nuovo staff tecnico. Roma-Milan se non è da tripla poco ci manca. E la differenza la potrebbe anche fare il pubblico del “Tre Fontane”, palcoscenico di una classica al femminile pronto a bagnare il debutto in campionato di due delle contendenti allo scudetto. Tanti gli incroci all’interno della partita: il primo è quello Bavagnoli-Ganz. La prima con esperienza e già forgiata su una panchina calda come quella capitolina e vincitrice anche del premio come miglior allenatrice dell’ultima stagione. Il secondo, Maurizio ex attaccante rossonero, al debutto in questo campionato. Non un esordio semplice, il calendario avrebbe potuto regalargli di meglio, ma tant’è. Serturini-Giacinti invece è la sfida tra due attaccanti giovani e ricche di prospettive. Dalle caratteristiche diverse c’è da dirlo perché la prima sfreccia sulla corsia mentre la seconda vive all’interno dell’area di rigore. Ma segnano. E anche tanto. E dai loro piedi possono arrivare i pericoli maggiori per le difese avversarie. Due da tenere d’occhio diciamo.Ma i riflettori saranno principalmente puntati sugli ultimi acquisti di un calciomercato sontuoso per la Roma. Vale a dire Manuela Giugliano prelevata proprio dal Milan e Andressa Silva che è arrivata dal Barcellona. Una centrocampista che senza dubbio è una delle migliori in circolazione nel panorama nazionale, e un attaccante che è anche un faro della nazionale brasiliana, della quale fa parte in pianta stabile da diversi anni. Saranno loro le vere protagoniste della contesa che devono far fare il salto di qualità alla formazione della Bavagnoli. In casa giallorossa, l’obiettivo ormai anche poco velato, è cucirsi il tricolore sul petto. E con questa rosa tutto è possibile.Il continuo aumento d’interesse per il calcio femminile comincia a dare i suoi frutti anche per quanto riguarda una maggiore visibilità. Roma-Milan infatti può essere vista su Twitter grazie alla diretta dell’account giallorosso. Ampio invece il programma di Sky che avrà uno studio pre e post-partita ed ovviamente la diretta della stessa. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30. L’arbitro dell’incontro, infine, sarà Gianluca Grasso della sezione di Adriano Irpino.