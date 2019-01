© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'inizio del nuovo anno è tutto pronto per le squadre ciociare Morolo, Arce, Sora ed Ausonia che militano nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Dopo due settimane di stop per la pausa natalizia, domenica 6 gennaio si torna in campo per la 16^ giornata, ultima di andata e «prima» del 2019. Sono in programma scontri molto interessanti: l'Arce andrà sul campo della Vigor Perconti, trasferta difficile per l'Ausonia sul campo del Grifone Gialloverde mentre giocheranno in casa sia il Morolo che riceverà l'Ottavia che il Sora che al Tomei ospiterà il Lavinio.Soprattutto il Sora di mister Antonio Tersigni è atteso dalla prova del nove. La compagine bianconera è stata al comando della classifica per 14 giornate, ma da sette domeniche non riesce a vincere ed è precipitata addirittura al sesto posto con 25 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Tor Sapienza. L'ultima vittoria risale addirittura al 19 dicembre, 3-1 al Tomei sul Colleferro. Poi nelle ultime 7 partite solo quattro pareggi e tre sconfitte, ma soprattutto solo sette reti realizzate ed undici subite. Nelle precedenti nove gare invece il Sora aveva realizzato ben 23 reti subendone solo undici. Una involuzione preoccupante anche se, nell'ambiente sorano ad iniziare dal co presidente Davide Belardi c'è massima fiducia sul futuro. Il Sora è intenzionato a giocarsi le proprie carte per la promoziopne in D fino all'ultimo minuto dewll'ultima giornata. A dicembre la squadra si è rinforzata prendendo giocatori di categoria superiore in tutti i reparti, ma la perdita di un giocatore simbolo come Giuseppe Pagnani lasciato libero di accasarsi al Monte san Giovanni Campano sta Pesando. L'obiettivo resta il primo posto finale.Per quanto riguarda l'Arce dell'allenatore Stefano Campolo ha avuto alti e bassi ed è in cerca di continuità. In 16 gare ha raccolto 26 punti realizzando 27 reti e subendone 23. E' stata capace di recuperare negli ultimi minuti partite che sembravano perse dimostrando una ottima condizione fisica. Ha trovato poi nel capocannoniere Andrea Pintori l'arma in piu'. Grazie alle conoscenze del patron Marrocco in Sudamerica a dicembre ha tesserato giocatori argentini considerati importanti per la categoria quali Rodriguez, Zarich facendo anche il colpoi La Rosa, centrocampista ex Ladispoli. Nelle ultime 7 gare ha ottenuto ben 12 punti a dimostrazione che è stata trovata una buona quadratura. L'obiettivo per il 2019 è una salvezza tranquilla magari puntando alle prime cinque posizioni finali.Alti e bassi anche per il Morolo di mister Mirko Granieri che è stato anche in testa alla classifica per alcune giornate ad inizio stagione. Poteva essere la vera sorpresa del campionato se non avesse perso per strada punti importanti soprattutto in casa. Con una gara dal termine del girone di andata la compagine lepina ha comunque conquistato 22 punti che sono un buon bottino. Ma ora in attacco non ha piu' l'argentino Victor Gomez che prima di passare al Pomezia aveva realizzato 11 reti con il Morolo una media di oltre una rete a gara. Sarà compito di Franco Cataldi in primis e dei fantasisti Marco Castellano e Luca Damiani non far rimpiangere Gomez. In attesa di un nuovo attaccante che potrebbe essere un baby di belle speranze.Obiettivo dichiarato la salvezza anche all'ultima giornata.Infine l'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia che dopo un avvio negativo, grazie ad un intervento massiccio della società sul mercato di dicembre che ha portato ad Ausonia il portiere Calderano, il difensore Berardi, il centrocampista Giustini e le punte Palumbo e Monaco di Monaco, ha ripreso quota. La squadra biancoazzurra attualmente a 21 punti ma con grandi margini di miglioramento. In estate si puntava in grande ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il mercato di dicembre ha portato in rosa giocatori di categoria superiore.L'obiettivo è rientrare in corsa almeno per la zona playoff.