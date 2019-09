© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia del derby ciociaro con il Cassino, valido per la seconda giornata di andata del campionato nazionale di serie D, il Città di Anagni ha piazzato un importante colpo di mercato. Dalla Vastese è arrivato il 23enne attaccante esterno Sante Russo con un passato nel Cerignola dove ha disputato alcuni campionati di D realizzando oltre venti reti. Si è messo subito a disposizione e domani dovrebbe già esordire nell'importante derby. La gara è in programma alle 16 al Tintisona di Paliano impianto scelto dagli anagnini per le gare casalinghe in attesa di tornare dopo oltre due anni al Roberto Del Bianco.Si giocherà alle 16 un'ora dopo rispetto alle altre gare della giornata in quanto sullo stesso campo alle 11 è in programma la gara tra il Paliano e l'Atletico Lodigiani valida per la prima giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza. Il derby tra Anagni e Cassino è senza restrizioni per il pubblico. L'Anagni arriva alla gara dalla sconfitta di domenica scorsa a Tor Sapienza, mentre il Cassino dal pari interno con il Portici.Sante Russo neo attaccante anagnino si racconta al Messaggero.«Sono venuto all'Anagni perchè questa società fatta da persone stupende, mi ha proposto di venire qui per fare bene e dare il mio contributo a una squadra che ho trovato già affiatata e con tanta voglia di fare bene. Ci sono i presupposti per fare un buon campionato, ambiente tranquillo, caloroso e competente- ha spiegato Sante Russo- per quanto riguarda le mie caratteristiche da calciatore penso di avere un carattere molto forte e grintoso, porto queste due caratteristiche con me. Vivo di agonismo e sono alla ricerca di sfide che mi stimolano giorno dopo giorno. Mi piace fare goal ed assist ai compagni»«Finora la mia stagione migliore l'ho vissuta in Eccellenza al Cerignola dove insieme a tanti ottimi calciatori abbiamo dato un grande contributo nel raggiungimento della serie D. Ho visto gente piangere dalla gioia dopo le tante delusioni avute in passato. Sono stati momenti indescrivibili che porterò sempre con me. Tra l'altro era la maglia della mia città. Domenica arriverà il Cassino- ha aggiunto il neo attaccante anagnino - Il derby è sempre piu importante delle altre partite, almeno così si dice. Il mister preparerà al meglio il match affinché tutti insieme possiamo raggiungere quello che è il risultato desiderato, ovvero la vittoria. Per quanto riguarda il campionato credo fermamente che le partite si preparino e si giochino settimana dopo settimana. Penso che si sarà molto equilibrio e la differenza la faranno i dettagli».«Il mio obiettivo come ho già detto - ha concluso Russo - è di far gol e far fare gol. Ovviamente questo è strettamente correlato con il risultato della squadra. L’importante per me è il gruppo, l'unità e che ognuno faccia il proprio compito, perché tutti sono importanti, dal portiere che fa una partita decisiva e può regalarti punti all’attaccante che conclude ciò che è stato creato dal resto della squadra. Io sono fiducioso per una positoiva stagione dell'Anagni. Del mio futuro non parlo, sono scaramantico, amo vivere il presente».