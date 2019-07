Psg, Verratti: «È sbagliato trattenere Neymar se vuole andar via»

Anche Verratti interviene sul caso Neymar. E, insirettamente, sposa la linea del brasiliano che insiste per lasciare il Psg. Inutile, secondo l'azzurro, trattenerlo contro la sua volontà. «L'affaire Neymar? Sono cose che riguardano lui e la società ma quando un giocatore vuole andare via il club dovrebbe consentirlo. Ovviamente alle sue condizioni ma secondo me non va trattenuto un giocatore che vuole andarsene». Parla così della vicenda legata al braccio di ferro tra il Paris Saint Germain e il brasiliano il giocatore del Psg, Marco Verratti che a 'Rmc Sport' ha detto la sua sul compagno di squadra. «Ovviamente sarei dispiaciuto nel vedere Neymar andare via, non l'ho mai sentito dire che vuole andarsene, non so cosa si siano detti con la società ma personalmente vorrei che rimanesse -prosegue l'ex Pescara che 2 anni fa era stato tentato dal Barcellona-. All'epoca avevo bisogno di risposte, avevo visto delle cose che non sembravano all'altezza di un club che voleva vincere dei trofei importanti, non ero d'accordo su alcune cose. Ma abbiamo parlato, sono bastati 2-3 incontri e sono rimasto».

