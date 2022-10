Verona-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercheranno di riconquistare il quarto posto, approfittando dei passi falsi della Lazio e del Milan, entrambe sconfitte contro Salernitana e Torino. All'attacco di Mourinho è richiesto un passo avanti: la squadra ha segnato sei reti in meno rispetto allo scorso campionato, soltanto cinque gol nelle ultime cinque partite. Il Verona, che ha recentemente cambiato allenatore sostituendo Cioffi con l’esordiente Bocchetti, è in grave difficoltà: soltanto cinque punti in classifica, (10 in meno dello scorso anno) frutto di una vittoria e due pareggi. Per i gialloblu sono sei le sconfitte di fila (su un totale di otto): è la terza volta nella sua storia in Serie A che si ritrova in una striscia così complicata. Il tecnico gialloblù è alle prese con una lunga lista di infortunati. Agli indisponibili di Mourinho si è aggiunto di recente Spinazzola.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi; Kallon, Henry.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Dove vedere Hellas Verona - Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it