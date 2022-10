Verona-Roma, le ultimissime di formazione: out Spinazzola, c’è Zalewski. Matic convocato

Verona-Roma non sarà solo l’opportunità per i giallorossi di restare agganciati al treno Champions, ma anche quella di arrivare al derby con il vento in poppa. Il 3-1 incassato ieri dalla Lazio all’Olimpico dalla Salernitana potrebbe incidere sul morale dei biancocelesti, mentre la Roma con un successo a Verona e un altro giovedì con il Ludogorets, che certificherebbe l’accesso ai ply-off di Europa League, si presenterebbe alla stracittadina con più certezze. Certezze, l’unico asso nella manica che avrà a disposizione Mourinho contro la Lazio visti i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa. L’ultimo in ordine cronologico è Spinazzola che ha riportato una lesione al retto femorale sinistro: appuntamento al 2023. Matic, invece, ha recuperato all’ultimo da un fastidio all’adduttore sinistro ed è entrato tra convocati per il Bentegodi. Restano fuori i lungodegenti Wijnaldum e Dybala.

Roma, la formazione di Mourinho contro il Verona

Mourinho, che in carriera non ha mai battuto i gialloblù, si presenterà a Verona con un 3-4-2-1- Tornano i due trequartisti (Zaniolo e Pellegrini) dietro la punta (Abraham). A centrocampo giocheranno Cristante e Camara, mentre sulle corsie Karsdorp e Zalewski con Celik ed El Shaarawy in seconda battuta. In difesa la linea titolare composta da Smalling, Mancini e Ibanez, con Kumbulla (ex di turno) pronto a subentrare.