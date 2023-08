Giovedì 24 Agosto 2023, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:13

ROMA Fantasia al potere. A Verona José Mourinho potrà finalmente contare su Pellegrini e Dybala rimasti in tribuna domenica causa squalifica, ma capaci di inventare gol dal nulla, dare imprevedibilità alla squadra e soprattutto aumentare la qualità del gioco. Il capitano sarà schierato mezzala sinistra nel centrocampo a cinque, assieme a Cristante (centrale) ed Aouar (destra). Una linea uguale a quella proposta nell'amichevole contro l'Estrela in cui sono arrivati ben quattro gol. Soluzione che ha dato buoni riscontri nonostante entrambi prediligano la zona di campo a sinistra. Uno sarà la mente (Lorenzo), l'altro sarà l'uomo di movimento che dovrà sacrificarsi a destra. Durante la preparazione, Pellegrini non ha ma accusato infortuni: nessun fastidio muscolare o un risentimento. E chissà se a Verona riuscirà regalare una magia come fece il 19 settembre del 2021 quando segnò proprio al Bentegodi uno straordinario gol di tacco che sorprese Montipò. La formula fantasia è servita, Mourinho ci punta moltissimo perché il centrocampo è il motore del suo gioco. La perdita di Matic lo ha segnato, ma gli arrivi di Paredes e Renato Sanches lo hanno consolato, nonostante le perplessità dovute alle condizioni fisiche. Certamente qualcosa manca al reparto, perché al di là di Cristante che vestirà i panni del regista, non c'è un giocatore che possa schermare la difesa come faceva Matic lo scorso anno.

JOYA DA VIVERE

E se in mezzo al campo le aspettative sono altissime, l'attacco con il rientro di Dybala e Belotti rivitalizzato dalla recente doppietta non è da meno. C'era anche Paulo nel 4-0 estivo contro i portoghesi dell'Estrela, ma in quel caso era affiancato da El Shaarawy. Ha realizzato una doppietta nel primo tempo e al di là del pallonetto che ha aperto le marcature, l'azione della seconda rete è esattamente quello che chiede José: scambio veloce nello stretto a liberare l'attaccante che può liberamente insinuarsi in area e segnare. Non solo, sarà determinante anche la qualità del fraseggio che partirà dal basso, condotto da giocatori dal piede vellutato, condito da imbucate repentine a sorprendere la difesa avversaria. Un concetto su cui Mourinho si è soffermato per tutta la preparazione in previsione dell'arrivo di una punta che sappia tenere il pallone e restituirlo pulito ai compagni. Per adesso, è un elemento che manca, ma Belotti e Dybala proveranno a sopperire alla mancanza, uno con le magie di cui è capace e l'altro concretizzando le verticalizzazioni che arriveranno dal centrocampo.