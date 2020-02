© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è vita dietro la Roma. Ogni settimana la lotta per conquistare i posti che danno diritto all’Europa League, cioè il sesto e, Coppa Italia permettendo, il settimo, cambia fisionomia e regala sogni o dispensa delusioni a un drappello di squadre nutrito forse come mai e non privo di sorprese. In questo momento, la classifica dice Verona e Parma, appaiate appunto al sesto posto, con i veneti in vantaggio per avere vinto in trasferta lo scontro diretto dell’andata e con la possibilità questa sera di ritrovarsi il Milan a braccetto, in caso di vittoria sul Torino.Il Verona è di gran lunga la più grande rivelazione stagionale. Non un solo pronostico di inizio campionato la vedeva fuori dalla lotta salvezza, anzi per molti era addirittura la candidata numero uno alla retrocessione. Invece, il lavoro di Juric ha portato a risultati quasi incredibili. La vittoria sulla Juventus, al termine di una partita dominata, è il fiore all’occhiello di una serie di prestazioni eccellenti al punto da indurre a ridefinire i gialloblù come la nuova Atalanta. Il modo di giocare, per aggressività e intensità, ricorda molto quello di Gasperini, del quale peraltro Juric si considera allievo. E, come l’Atalanta, il Verona ha trovato giovani protagonisti sconosciuti ai più solo l’estate scorsa: Kumbulla, Rrahmani, Ambarat su tutti. Il limite è la mancanza di attaccanti efficaci: a furia di giocare senza punte, alla lunga trovare il gol potrà diventare sempre più difficile.IL GRADINOIl Parma è all’altezza del Verona: molto bene, ma partita da un gradino più alto, già l’anno scorso aveva disputato un campionato tranquillo. E’ la più “italiana” delle squadre italiane: difesa e contropiede sono la cifra del suo modo di affrontare gli avversari. Per questo il ritorno di Gervinho risulterà fondamentale. Senza dimenticare le perle di quel fenomeno di Kulusevski.Sarebbe bello che o Verona o Parma ce la facessero al primo tentativo. Un modo anche per avere la conferma che il modello Atalanta non è irripetibile. Ma sarà durissima. Il Napoli è già lì, a soli due punti. Se Gattuso riuscirà a cancellare le scorie delle vicende scoppiate intorno all’ammutinamento d’autunno – uno dei ribelli, Allan, è già stato emarginato – conquisterà l’accesso all’Europa League senza patemi. Più complicato il ritorno del Milan: Ibrahimovic a parte, l’impressione è che Pioli non abbia ancora risolto i problemi di gioco.Le altre due formazioni in grado di inserirsi nella lotta sono il Bologna, un po’ troppo discontinuo, e il Cagliari, che però non sembra essersi ripreso dallo shock della famosa rimonta subita dalla Lazio. L’importante è che le squadre che ora cercano di entrare in Europa, poi non facciano di tutto, come spesso accaduto in passato, per uscirne, nella prossima stagione, il più presto possibile…