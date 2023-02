Verona-Lazio, ultime prove tattiche: solo un dubbio tra i terzini per Sarri

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Verona, step fondamentale per riprendere la corsa alla Champions in campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Dopo aver puntato su qualche cambio contro la Juventus, domani Sarri dovrebbe riproporre il miglior assetto. Il pareggio con la Fiorentina e il ko di giovedì hanno dimostrato qualche affanno sia a livello fisico che mentale, ecco perché al Bentegodi tecnico si aspetterà una risposta dai suoi calciatori.

Le probabili scelte di Sarri

Tempo di rifinitura a, come al solito cominciato col torello, l’attivazione atletica e la rapidità. Dopodiché largo alle prove tattiche, comprese le palle inattive. In base a quanto emerso dal secondo campo del centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri si rivedrà. Davanti a sé, sulla fascia destra sembra destinato a giocare, cona questo punto spostato a sinistra a scapito di. Al centro sarà confermato, mentre al suo fianco tornerà. Stesso discorso percome mezzala destra: il terzetto sulla linea mediana sarà il classico con. Davantiè pronto a giocare ancora dal 1’ per alzare il minutaggio. A destra toccherà ancora a, mentre a sinistraresta favorito su. Assenti l’infortunato, quest’ultimo in piena trattativa con. Non si è visto nemmeno, ieri impegnato con la Primavera. Non ci sarà conferenza stampa da parte di Sarri e la squadra partirà poco dopo le 15 verso Verona.