Verona-Lazio 0-0 diretta: Milinkovic subito vicino al vantaggio

13'pt Molto sollecitato Fares in questo avvio. E l'esterno fino al momento s'è fatto trovare pronto nell'accompagnare l'azione offensiva.

11'pt Non c'è spazio per la manovra, il Verona è ben messo in campo in fase di non possesso. E allora Reina è costretto a cercare col lancio lungo Milinkovic.

9'pt Batte Dimarco, ma Milinkovic stacca e sventa la minaccia.

9'pt Angolo per il Verona, dopo un errore di Akpa Akpro.

7'pt Combinazione tra Immobile e Caicedo, con l'ecuadoriano che cerca la conclusione col destro dal limite. Pallone respinto. Ma buono l'impatto sulla partita della squadra di Inzaghi.

4'pt Prima occasione della partita per i biancocelesti. Ancora cross di Fares, pallone spizzato che arriva a Milinkovic: ci prova al volo il serbo, pallone che si perde di poco a lato. Silvestri sembrava in ritardo.

2'pt Fallo in attacco di Milinkovic, sul cross di Fares, e dopo una buona azione della Lazio.

1'pt Piove con una certa intensità a Verona. Il terreno di gioco però regge bene almeno per il momento.

1'pt Iniziata la partita di Verona, primo pallone della Lazio.

Squadre in campo, suona l'inno della Serie A, tra poco fischio d'inizio di Verona-Lazio

Bloccato dal Covid - e col pensiero sicuramente alla moglie Gaia ricoverata da ieri allo Spallanzani - Simone Inzaghi non sarà a Verona a guidare la sua Lazio in un impegno difficile come quello contro la formazione di Juric (squalificato, c'è Paro). In panchina ci sarà l'amuleto Farris, mai sconfitto quando è stato chiamato in causa a sostituire il titolare in panchina. La Champions è lì, distante al momento sei lunghezze ma con una partita in meno. E passa quasi tutto dal Bentegodi. Dove Caicedo ritrova l'occasione dal primo minuto al fianco di Immobile, che ha l'obbligo di tornare a segnare. C'è anche Luis Alberto, che stringerà i denti dopo il problema alla caviglia: troppo importante essere presenti in una gara così delicata che può indirizzare la stagione in maniera definitiva.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz Magnani, Dimarco; Faraoni, Stutaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Paro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Farris.

ARBITRO: Chiffi.

