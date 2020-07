Ancora insieme. Ivan Juric ha rinnovato il contratto con il Verona fino al 2023, a cifre molto più alte rispetto a quelle attuali. Come premio per l’ottimo lavoro svolto, ha firmato un triennale importante con un ingaggio quadruplicato (circa 1,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi) che prevede ampi poteri sul calciomercato. L’allenatore croato piaceva molto alla Fiorentina e al Torino, ma la sua non è stata una scelta economica. Ha preferito continuare nella piazza che lo ha rilanciato e dove vanta un ottimo rapporto con il ds D’Amico. Decisiva la famiglia Ultimo aggiornamento: 19:17

