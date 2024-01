Verona-Empoli: formazioni ufficiali, orario e dove vederla

Il Verona è in cerca di riscatto in questa ventesima giornata di Serie A contro l'Empoli, dopo la sconfitta con l'Inter. La giornata precedente, in cui i gialloblù sono stati sconfitti a San Siro, è stata viziata da un errore dell'arbitro e del Var, che avrebbero dovuto annullare il gol di Frattesi. La rete del centrocampista, infatti, era da non convalidare a causa della botta rifilata da Bastoni a Duda all'inizio dell'azione. Il Video Assistant Refree, però, non ha colto il fallo e ha lasciato correre. Andreazzoli continua con i suoi problemi in fase realizzativa, con la squadra che non segna da ben cinque parite. Ecco tutte le informazioni di Verona-Empoli, dove vederla, orario e formazioni ufficiali.

Dove vederla e a che ora

Verona-Empoli andrà in scena oggi alle 18 e sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming. Per la prima, sarà Dazn a trasmettere la gara in tempo reale e sarà trasmessa in esclusiva, quindi non sarà presente su Sky.

Se volete vedere la partita in streaming è possibile farlo sempre sull'applicazione ufficiale di Dazn dopo aver effettuato il login.

Verona-Empoli, le formazioni ufficiali

Il Verona è molto attiva sul piano delle cessioni in questa finestra invernale dei trasferimenti con Terracciano che è approdato al Milan e Doig che è in uscita verso Marsiglia. Oltre a questo, Djuric è nel mirino del Genoa che ha intenzione di prenderlo per migliorare l'attacco e Ngonge piace a Napoli e Fiorentina. L'Empoli continua con i suoi problemi in attacco, dove Caputo non riesce a sbloccarsi con il suo ultimo gol che risale al 26 novembre con il Sassuolo.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Folorunsho, Duda; Ngonge, Serdar, Suslov, Djuric. All. Baroni.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Destro, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

L'arbitro

A dirigere Verona-Empoli è Daniele Doveri di Volterra. Ad affiancarlo come guardialinee sono Perrotti e Rossi, mentre come quarto uomo c'è Minelli. Infine, il Var è stato affidato a Di Paolo, mentre a coadiuvarlo come Avar c'è Sozza di Milano.