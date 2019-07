Roma, ufficializzato Veretout: «Un onore giocare in questo club»

«Sono molto felice di giocare in questo grande club, con grandi giocatori. Avrò l'occasione e la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra». Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti. «Sono davvero contento di poter accogliere Jordan a Trigoria - ha aggiunto il direttore sportivo Gianluca Petrachi - Sin dalle prime fasi della trattativa ho riscontrato in lui una grande voglia di vestire i colori giallorossi. Sono sicuro che il suo entusiasmo e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per la Roma che stiamo costruendo».

Jordan Veretout è ufficialmente un giocatore della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso che fa sapere di aver preso il giocatore in prestito per un milione, l'obbligo di acquisto a titolo definitivo per 16 milioni e un bonus fino a due milioni. Il centrocampista classe 1993 ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2024.

