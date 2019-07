Ventura, mister libidine cerca il rilancio nella Salernitana dell'amico Lotito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ufficiale: Gian Piero Ventura ha Claudio Lotito nel destino. La Lazio prima delle suggestioni Marcelo Bielsa e Jorge Sampaoli era praticamente sua: era il lontano 2016, quello dell’Europeo in Francia. Poi, sempre grazie all’aiuto del presidente della Lazio, poco dopo Gian Piero è diventato il Gianpieronazionale: è finito sulla panchina dell’Italia, un’esperienza cominciata nella diffidenza e finita nel disastro della mancata qualificazione al mondiale russo. Oggi Lotito, che non ha perso la fiducia, insiste e lo richiama per la sua Salernitana, in serie B: un anno di contratto con rinnovo in caso di promozione. E lui accetta, riparte da dove aveva cominciato, in B nel 1994. Ventura nella sua carriera o è stato molto in basso (Pisa, Giarre, Spezia, Verona, Venezia) o molto in alto (Nazionale). Tappe di medio alto livello, solo il Torino, con cui ha fatto pure bene. Non è stato uno da Inter, Milan, ha allenato il Napoli in C e il Verona in serie B.RICOSTRUZIONEA 71 anni ricomincia a ricostruire se stesso dopo la Nazionale e il Chievo, durata pochi mesi. Ventura ha entusiasmo e soprattutto una grande voglia di rivalsa, in Italia sono aumentati a dismisura i denigratori. Lotito gli dà un’altra chance, come fu dieci anni fa il Bari, che lo ha rilanciato nel grande calcio, grazie a quel 4-4-2 (o 4-2-4) che ha elettrizzato le teste di tanti allenatori. Era il 2009 arriva in Puglia in sostituzione di Antonio Conte e durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi il 30 giugno 2009, dichiara di allenare “per libidine”. Questa libidine che compare sempre, in ogni sua avVentura.GREGUCCI IN ODORE DI UNDERLa libidine a volte lo ha tradito, ne è stato ingoiato. Con Lotito si torna a braccetto, Salerno è una piazza calda, libidinosa, tanto per restare in tema, come Pisa, altra città dove ha lavorato bene quasi 15 anni fa. A Salerno in questi anni successi a singhiozzo per i vari Sannino, Bollini, Colantuono, Gregucci (in lizza per l’Under 21 per segnalazione di Roberto Mancini) e Menichini. Ventura torna ad allenare dopo le sue 1044 panchine in carriera e un palmares - promozioni a parte - fatto di tanti consensi e poche vittorie (un campionato interregionale con l’Entella, 1984-85 e con la Pistoiese, 1990-91, e un campionato di serie C con il Lecce, stagione 1995-96). Gian Piero dovrà dimostrare di essere ancora un tecnico moderno. Molto dipenderà quanto Lotito vorrà investire nella prossima stagione e quanto abbia voglia di puntare sui giovani, e magari per questo si è affidato a Ventura. Vincere il campionato è impresa titanica, ma ora a Gian Piero serve rimettersi in pista e provare a costruire la squadra e se stesso. La serie A in questo momento non aveva spazio per lui, la rivoluzione ha riguardato altri allenatori: il Milan ha puntato su Giampaolo, la Roma su Fonseca, l’Inter addirittura su Conte e la Juve su Sarri. Perfino la Samp, suo vecchio amore, ha puntato su un giovane, Di Francesco. Ventura ricomincia dalla B, con Lotito. Ritorna la coppia Nazionale.