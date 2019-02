Venga ai saluti con la Virtus Nettuno

Con un post sul proprio profilo facebook Guido Zenga ha annunciato la fine della sua collaborazione con la Virtus Nettuno. L'ormai ex direttore sportivo saluta la società verdazzurra, che ben sta figurando nel Girone B d'Eccellenza e che adesso dovrà trovare riorganizzare il proprio organigramma. Di seguito il saluto di Zenga:

"Toglierti da solo qualcosa che mai ti toglieresti fa male. Ma purtroppo per problematiche personali e per diversità di vedute con la società, finisce qui il mio rapporto con la Virtus Nettuno. Ci tengo a ringraziare in primis il Presidente Alessandro Mauro per la possibilità a me data in questi 18 mesi di collaborazione, per la fiducia e soprattutto per i sacrifici da lui fatti per permettermi di poter fare qualcosa di importante nella 'mia' città. In questo periodo ho avuto la fortuna di lavorare affianco a persone squisite, dal direttore sportivo dell'agonistica Marco Marcobelli, a tutti i tecnici, i dirigenti, la segreteria e gli istruttori della scuola calcio. Ringrazio di cuore tutto lo staff della Prima squadra. Angelo Minnocci, Angelo Cotogno, Vittorio Ricci, Giuseppe Bellucci, Federico Marciano, Lorenzo Ludovisi, Giorgio Mauro, il Professor De Cupis e lo studio della Medical Sangallo, senza di voi tutto sarebbe stato molto piu difficile, siete persone davvero speciali. Ringrazio la squadra. Sono onorato e fiero di quello che avete fatto fino ad oggi, qualcosa di straordinario e sotto gli occhi di tutti, di sicuro resterà nella nostra memoria. Infine il mio saluto è rivolto al mister Aldo Panicci. Dopo 10 anni sarà difficile non trovarci più a discutere quotidianamente del 'nostro' mondo. Quello che penso di te lo sai, quello che abbiamo fatto insieme in questi 10 anni nessuno sarà in grado di cancellarlo".

