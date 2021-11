Roma, Pellegrini ci prova per il Venezia. Vina ancora out

Il pareggio contro il Bodo non è stata la vendetta che José Mourinho si aspettava. Anzi, ha prodotto nuovi dubbi sulla strategia che il tecnico sta adottando verso gli “epurati”, in particolare Villar e Mayoral che ieri hanno dimostrato di essere sul pezzo e dare nuove energie alla squadra in un momento delicato. Il doppio confronto con i norvegesi ha prodotto un risultato aggregato di 8-3, segnale che la strategia di Mourinho sta cominciando a fare acqua. Ecco perché in vista del Venezia (stadio Penzo domenica ore 12.30), il portoghese potrebbe rimettere in lista i quattro esclusi tagliando i ragazzi della Primavera. Un’inversione di marcia rispetto a quanto detto nelle ultime due settimane, sintomo di confusione nella gestione della rosa. Inoltre, domenica mancherà Vina vittima di una lesione, mentre dovrebbe recuperare Pellegrini (problema al ginocchio) anche se oggi non si è allenato con il resto della squadra. Per lui sarà determinante la rifinitura di domani prima della partenza e se necessario stringerà i denti per aiutare la squadra a uscire vincente nell’ultima partita prima della sosta.

APPROFONDIMENTI CALCIO Mourinho attacca: «Altri punti persi dalla Roma per... SPORT Roma, Mourinho: «Due rigori netti, arbitri scarsi in... CALCIO Roma-Bodo, le pagelle: Abraham (4) il fantasma...

Venezia-Roma, le probabili formazioni

La linea difensiva sarà composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori, a centrocampo Veretout e Cristante, sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan (ballottaggio con El Shaarawy migliore in campo con il Bodo) e davanti Abraham. La solita formazione (Vina escluso) con cui Mourinho ha affrontato quasi tutta la prima parte di stagione, in attesa che il mercato di gennaio gli regali tre innesti.