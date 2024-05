Il Venezia supera 2-1 il Palermo e stacca il pass per la finale playoff di Serie B: sfiderà la vincente tra Cremonese e Catanzaro

Il Venezia vince anche la semifinale di ritorno contro il Palermo e stacca il pass per la finale playoff di Serie B dove affronterà la vincente tra Cremonese e Catanzaro. Al Penzo termina 2-1 per i veneti che si sbarazzano dei siciliani senza particolari problemi.

Venezia-Palermo 2-1: la partita

La squadra di Vanoli parte forte nonostante il gol di vantaggio maturato all'andata e dopo 4 minuti buca Pigliacelli con il destro da fuori di Tessmann. Una rete che spegne da subito le speranze rosanero che hanno un solo sussulto, quello di Segre che di testa viene fermato dall'intervento strepitoso di Joronen. Dalla parte opposta si esalta Pigliacelli su Busio ma la difesa siciliana subisce troppo e alla fine incassa anche il secondo gol, quello di Candela che nel finale di primo tempo mette già la parola fine alla sfida.

Mignani nella ripresa inserisce forze fresche come Di Francesco, Aurelio e successivamente Mancuso che prende il posto dell'infortunato Brunori. Non brilla Pohjanpalo che esce tra gli applausi della sua gente. Neppure i cambi riescono a raddrizzare una partita ormai compromessa. I rosanero trovano la soddisfazione del gol con Chaka Traoré ma solo al minuto 86 quando il tempo a disposizione ormai è poco. Il Palermo termina il suo campionato e dice addio al sogno Serie A, appena accarezzato dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il Venezia andrà a giocarsi la finale playoff per provare a tornare in Serie A e avrà anche il fattore del doppio risultato nella doppia sfida, visto il terzo posto conquistato in stagione regolare.