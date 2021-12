Lazio, Sarri verso Venezia senza Immobile e con più di un dubbio a centrocampo

La Lazio ha chiuso l’ultimo allenamento tattico prima della sfida del Venezia. Quella del Penzo non sarà certamente una sfida semplice. Diversi dubbi per Sarri il quale non ha concesso spunti neanche in conferenza visto che non ha parlato. Il Comandante si è riversato sul campo dedicandosi alla tattica in vista dell’appuntamento di domani. Il 2021 si chiuderà in trasferta, ma l’augurio del tecnico è che col Venezia possa subito invertirsi il trend negativo lontano dall’Olimpico (0,9 punti a partita).

APPROFONDIMENTI SERIE A Immobile positivo al Covid, la Lazio a Venezia senza il suo... IL PODCAST Inter campione d'inverno e in attivo di bilancio: effetto... SERIE A Immobile è positivo al Covid per la seconda volta

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro il Venezia

Così nel pomeriggio largo alle prove tattiche anti Venezia dopo il classico riscaldamento con torello e rapidità. Come anticipato nei giorni scorsi, Hysaj non era al meglio per un fastidio all’adduttore della gamba destra e dopo la comparsa di ieri in campo oggi non si è allenato. Al suo posto Lazzari sembra aver sorpassato Radu. L’ex Spal agirà a destra nella difesa completata da Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Tutti e quattro ovviamente davanti a Strakosha. Il dubbio principale è sulla linea mediana.

Cataldi resta il favorito in cabina di regia. Per gli altri due posti invece è aperto ufficialmente un ballottaggio a tre. Milinkovic dopo la multa e la tirata d'orecchie non è sicurissimo del posto. Se la giocherà con un Luis Alberto entrato molto bene contro il Genoa e un Basic che continua a dare molta sicurezza a Sarri. Arrivati all’attacco, la sfida principale sarà far bene in trasferta senza Immobile. Lontano dall’Olimpico, oltre ad avere meno di un punto di media a partita, la Lazio ha segnato solamente undici gol. Sarri nel tentativo di migliorare lo score punterà ancora sul tridente leggero. Felipe Anderson confermato al centro, con Pedro a destra e Zaccagni a sinistra, reduci da due gol ciascuno nelle ultime quattro partite.