Venezia, Jay Idzes colpito da una trombosi venosa: il ritorno in campo è un'incognita

Brutta tegola per il Venezia. Il club veneto è reduce da un ottimo inizio di campionato (terzo in Serie B a -2 dal Parma capolista), ma ora deve fare i conti con un forfait pesante. Jay Idzes è stato infatti colpito da una "trombosi venosa" e il ritorno in campo per ora è un incognita. La società ha rassicurato i tifosi definendo buone le condizioni del 23enne olandese, arrivato la scorsa estate da svincolato.

Idzes, che ha firmato un quadriennale con il Venezia, è uno dei punti fermi della difesa di mister Vanoli, che ora dovrà fare a meno di lui a tempo indeterminato: «Il Venezia Fc comunica che Jay Idzes è stato colpito da una trombosi venosa con micro embolismo polmonare», si legge nel comunicato del club. «L'intervento dello staff medico ha consentito, grazie al ricovero nei giorni scorsi presso la Casa di Cura "Giovanni XXIII" di Monastier, di giungere ad una rapida diagnosi e di impostare una terapia adeguata.

Attualmente Idzes è stato dimesso ed è in buone condizioni fisiche. I tempi di recupero per un ritorno all'attività agonistica saranno definiti nel corso dei prossimi passi medico sanitari».

Idzes aveva accusato negli scorsi giorni alcuni dolori al costato, tali da consigliare accertamenti e l'avvio di una terapia (senza intervento chirurgico) che sta consentendo al ragazzo una normale quotidianità non agonistica. Molto difficile però ipotizzare i tempi di recupero del centrale difensivo, per cui sarà difficile ottenere di nuovo l'idoneità sportiva viste le stringenti regole italiane.