​Vendita Roma, insulti social dalla Curva Sud a Pallotta: «Hai cacciato Totti, De Rossi e collaborato con la Digos»

La notizia era nell'aria da tempo e la Curva Sud non si è fatta trovare impreparata. E almeno a giudicare dalla reazione social di molti tifosi, la cessione della Roma a Dan Friedkin viene accolta con favore. Ma in chiave anti-Pallotta. «Pallotta Vattene», si legge su molte pagine Instagram dedicate ai tifosi della squadra capitolina.

Leggi anche:-> La Roma passa a Friedkin: affare da 780 milioni di euro

Poi la nota più lunga, sempre su Instagram: «Aspettiamo soltanto il comunicato ufficiale che ci libera da un impostore infame spia, servo, corrotto e maiale. Da uno che ha cambiato il nostro stemma per il suo marchandising. Uno che ha cambiato la nostra data di nascita. Uno che ha fatto diventare la Roma un'azienda. La nostra è una fede Uno che collabora con la Digos per le telecamere, che voleva le barriere, uno che ha cacciato Totti e De Rossi. Uno che la Roma non è un supermercato poi ha venduto tutti! Uno che doveva portarci al Circo Massimo e in un decennio il nulla. Uno che ci ha definito fucking idiots». La nota è firmata »i tuoi fottuti idioti» e poi Curva Sud.

Leggi anche:-> Tifosi della Roma in centro per i 92 anni del club. Insulti a Pallotta

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA