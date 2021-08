La Lazio a Empoli con i tifosi, domani parte la vendita dei biglietti

Martedì 17 Agosto 2021, 19:51

Ora è ufficiale, l'Empoli apre le braccia ai tifosi della Lazio. Da domani alle 15,30 e fino alle ore 19 del 20 agosto partirà la vendita dei biglietti tramite il circuito Vivaticket. Saranno due le zone dello stadio Castellani dove anche i residenti del Lazio potranno acquistare i tagliandi: il settore ospiti, che contiene 1550 posti al prezzo di 25 euro, è il principale, ma c'è pure la possibilità di poter andare anche in un'altra zona dello stadio, ovvero la tribuna inferiore al prezzo di 60 euro.. Per i biglietti non potranno essere effettuati i cambi dei nominativi e allo stadio si potrà accedere solo con il green-pass e muniti di mascherina. Da ricordare che il giorno della partita la biglietteria dello stadio di Empoli sarà chiusa per evitare assembramenti, quindi si potrà andare solo con il biglietto, il green pass in mano e la mascherina sul volto.