Velitrum, sarà Matrullo a raccogliere l'eredità di Abbatini

Momento molto difficile in casa della Fortitudo Academy Velitrum, che ha perso il proprio tecnico Abbatini. Il successore ha già un nome, si tratta di Alessandro Matrullo, che ha già diretto il primo allenamento: "Non è assolutamente facile ripartire, anche perchè bisogna raccogliere l'eredità di Abbatini. Il mio compito sarà quello di continuare il lavoro del mio collega, migliorandolo con la mia filosofia di gioco. Adesso dobbiamo essere bravi a reagire. Ho individuato già qualche rinforzo per questa squadra, ossia qualche under davvero in gamba, alcuni di loro infatti sono in prova e si stanno allenando con noi. Vedremo se poi tesserarli o meno".

Ultimo aggiornamento: 18:10

