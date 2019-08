© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il tesserato di “più vecchia militanza” della nuova Lupa Frascati. Lorenzo Vasari, difensore centrale classe 1996, ha iniziato il suo quarto anno con la maglia del club tuscolano ed è tra i pochi confermati di un gruppo totalmente rinnovato dal direttore sportivo Gianni Santorelli. In realtà Vasari aveva già giocato nelle giovanili della vecchia Lupa Frascati (sotto la presidenza Cerrai) e poi aveva vinto lo scudetto Juniores col San Cesareo prima di tornare all’ombra del Tuscolo e giocare tra i grandi.«Sta nascendo un gruppo importante – spiega il difensore – La società si è mossa bene e ha riportato a casa ragazzi di spessore come De Vecchis e Pompili, aggiungendo altri elementi di categoria superiore come Benvenuti, Fortunato e Gatta. Sono convinto che questa squadra possa competere per i vertici della classifica». Nonostante “l’anzianità” di militanza, Vasari non prenderà la fascia di capitano. «Mi è stato proposto, ma ho preferito soprassedere perché in campo sono un po’ fumantino e invece il capitano deve saper anche gestire alcune situazioni o i rapporti con l’arbitro. Penso che la fascia la prenderà De Vecchis».Da buon difensore centrale, Vasari ha “rubato” diversi segreti dal suo allenatore Federico Pace. «Con lui ho un bel rapporto, anche se ci “prendiamo” ogni tanto com’è normale che sia. Sicuramente mi dà diversi consigli preziosi avendo giocato nel mio ruolo ad ottimi livelli». Tra tanti volti nuovi, c’è sicuramente un “confermato” a cui la Lupa Frascati si aggrapperà anche nella prossima stagione. «Nicholas Muzzi viene da una stagione molto prolifica e sono convinto che possa darci quel qualcosa in più pure nel prossimo campionato».