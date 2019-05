Serie A, sala di regia unica Var: l'esperimento è ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo esperimento è andato. Una prima volta per la Var in una cabina di regia unica (sul modello già in vigore in Germania) e non con diverse regie dislocate sui campi di gara. Esperimento offline, per valutare qualità e affidabilità del segnale, più che gli episodi accaduti nelle gare della 36.ma giornata di serie A. Nella sede di Rai Way a Roma, due arbitri hanno seguito le gare che si sono giocate ieri, analizzando le immagini non sul piano sportivo, ma su quello tecnico. Ovvero, controllando la qualità del segnale che deve arrivare dai campi di gara. L'esperimento, i cui risultati saranno analizzati nel dettaglio in settimana, ha dato buoni risultati, al punto che già domenica prossima e nell'ultima giornata di campionato, sarà ripetuto. Si tratta di tappe che porteranno a creare a Coverciano (da capire se farà in tempo per la prima giornata del prossimo campionato) una Var room unica, nella quale opereranno gli arbitri Var, in collegamento audio con i direttori di gara impegnati sui campi. Arbitri che ieri hanno ricevuto un supporto interessante proprio dal Var. All'ora di pranzo, in Torino-Sassuolo, Manganiello non aveva potuto vedere il fallo di mano di Manganelli su cross dalla destra di Ansaldi. Banti (candidato numero uno a dirigere dopodomani la finale di Coppa Italia) ha segnalato il fallo, invitando Manganelli all'OFR che ha poi portato all'assegnazione del rigore a favore del Torino. Singolare l'espulsione di Bourabia, che già ammonito segna ed esulta portandosi la maglia sul volto. Quanto basta per far scattare il secondo giallo. Molto più impegnativo è invece stato il pomeriggio di Abbattista (uno dei possibili promossi) che si vede confermare dal Var un paio di decisioni: prima sul possibile fallo da rigore su Petagna (l'intervento è sul pallone) e poi sui gol annullati a Floccari, entrambi per fuorigioco. Silent check positivo anche sul fallo commesso da Luperto su Floccari. Solo conferme anche per Doveri, che in Sampdoria-Empoli molto delicato assegna due calci di rigore, uno per parte: ineccepibili entrambi. Prima Tonelli atterra Farias, poi Sau viene messo giù, nel recupero, da Veseli. Poteva starci anche un terzo calcio di rigore nel primo tempo, chiesto dalla Samp: Murru cade in area dopo un contatto con Di Lorenzo, ma la decisione dell'arbitro è sembrata corretta.