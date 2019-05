Nicchi: «Var unica offline a Roma dal prossimo weekend»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dal prossimo fine settimana inizieremo la sperimentazione 'offline' in un centro Var unico a Roma per vedere il lavoro che stanno portando avanti i tecnici. Dopodiche' quando avremmo fatto la sperimentazione noi contiamo di partire per l'inizio del prossimo campionato" con un centro Var unico "a Coverciano». Lo ha detto il presidente dell'A.I.A., Marcello Nicchi, ospite negli studi di 'Toscana tv'. «Ho avuto l'idea, conoscendo da decenni tutta la struttura di Coverciano, di portare la struttura Var in un centro unico proprio a Coverciano - ha aggiunto Marcello Nicchi - Il presidente federale Gabriele Gravina quando gli ho proposto la cosa si è entusiasmato, ha detto che era d'accordo, le società lo stesso, e stiamo gia' lavorando sotto la palestra di Coverciano. Là costruiremo circa una quindicina di postazioni Var, lì sarà il nostro centro di sviluppo e di lavoro, e sarà anche il posto in cui faremo marketing, in cui faremo diffusione di regolamenti, di regole, ed in cui risponderemo settimanalmente a tutto quello che succede nelle partite la domenica perché credo che iniziare a dare anche delle spiegazioni su quelle che sono le nostre applicazioni sia importante per tranquillizzare che quello che noi facciamo, viene fatto in base ad un protocollo che tanti purtroppo non conoscono, o che magari vorrebbero a loro favore».