Il Var incide, e anche troppo sulla coda della domenica di serie A. A dispetto di quanto avvenuto sabato sera, il Var Mariani a Napoli va forse oltre quello che il protocollo gli concede, richiamando Chiffi al video per un fallo di mano di Cacciatore che ha il gomito leggermente largo e impatta con esso il pallone a mezz'aria. Chiffi in un primo momento lascia correre, poi va al video e decide per il rigore. Forti, anzi fortissimi i dubbi sulla decisione, dato che non c'è certezza che il fallo di avvenuto in area. Inevitabili le (forti) proteste del Cagliari (che costano il rosso a Ionita e l'allontanamento di Maran) e dei suoi dirigenti, che in tv sferrano un duro attacco («è una farsa») al sistema Var. Eppure, nel pomeriggio lo stesso sistema aveva fatto bene, togliendo e dando un calcio di rigore in due gare diverse. Quello tolto è merito del Var Banti, che nel derby Empoli-Fiorentina, manda Irrati al video e gli mostra come la conclusione dal limite di Traore, colpisce sì il braccio di Pezzella che però è molto aderente al corpo. Irrati, nel finale, si dimostra inflessibile alle proteste e mostra il rosso diretto a Veretout, reo di aver pronunciato qualche parola di troppo in un gruppo di giocatori viola che protestano all’arbitro. Lavoro per il Var anche a Parma, dove Fabbri (impallato da un calciatore) si perde il fallo di Di Marco che interviene con il gomito largo e alto su un cross destinato a Quagliarella. Silent check e ok al gol del Parma in apertura: Aureliano al video controlla che la palla calciata da Gervinho dal fondo non ha effettivamente varcato la linea del campo. A Genova, Mazzoleni non può esimersi dal fischiare un calcio di rigore ai rossoblù di casa nel match contro la Roma. Sanabria, servito da Koutame, anticipa l’uscita di Mirante che lo travolge. Il portiere giallorosso, poi, si riscatta parando il tiro dello stesso Sanabria. Flebili proteste genoane per un mani di Fazio su tiro di Koutame: la palla viene intercettata con la spalla dal difensore argentino della Roma, che ha comunque il braccio in posizione naturale.Mazzoleni, che a fine stagione terminerà il suo percorso sul campo, non chiuderà con un grande match (a meno che non venga designato per la finale di coppa Italia come premio alla carriera...) dato che per Roma-Juve della prossima settimana non ci sarà nella griglia delle scelte di Rizzoli.