Serie B, per il Var arriva lo sponsor

Per il Var della serie B arriva lo sponsor. La Lega della serie cadetta, con la collaborazione di Infront Italy, ha infatti chiuso un accordo con il sito di Infotainment StarCasinò Sport relativamente alla seconda parte della stagione in corso. Un’importante novità che conferma la volontà di StarCasinò Sport di sostenere sempre di più le eccellenze calcistiche italiane, perseguendo i sani valori di sportività e di inclusione che si declinano infatti nel claim del brand: “Il nuovo modo di vivere lo Sport”. Un percorso già consolidato nelle partnership attive con alcune squadre professionistiche italiane più importanti – Milan, Roma, Torino, Sassuolo, Salernitana e Palermo – e che trova fondamento anche in quest’ultima attivazione.

La collaborazione fra Lega Serie B e StarCasinò Sport si concretizza attraverso una personalizzazione delle grafiche Tv, Var Room e visibilità negli stadi. Un’occasione che potenzia la notorietà di StarCasinò Sport sul territorio nazionale e negli spazi televisivi e che conferma, ancora una volta, la multicanalità del brand grazie alla popolarità nazionale e internazionale che la serie B assicura.