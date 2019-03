Serie A, il rigore c'è ma i nervi di Gasperini saltano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sVar...volata in Champions, la tecnologia torna a ricevere apprezzamenti in casa nostra. Nel lungo week-end del nostro campionato (da venerdì a oggi...) la Var non ha alimentato (sperando che non accada proprio questa sera) le polemiche registrate nei due ottavi di finale di Champions giocati mercoledì scorso. L'unico episodio che ha fatto alzare un pò l'attenzione, è accaduto sabato sera a Verona, nella gara tra Chievo e Milan diretta da un Pairetto dall'atteggiamento che non genera empatia. In occasione del gol di Piatek, contestato dal Chievo, il Var La Penna valuta a lungo l'azione i presenza di due possibili falli nella stessa azione: quello di Piatek, che in rovesciata colpisce al fianco il difensore clivense; e quello di De Paoli, che nel contrastare Piatek impatta il pallone con il braccio, e dunque in modo falloso. La Penna, secondo protocollo (non essendoci chiaro errore ma solo valutazioni soggettive) ha lasciato inalterate le valutazioni di Pairetto. Tre, invece, gli episodi rivisti al Var in Inter-Spal. Solo su uno la decisione presa da Calvarese è stata cambiata. E' quella del gol annullato a Lautaro, che si aggiusta il pallone con il braccio, gesto che sfugge all'arbitro di Teramo, ma non a Di Bello che lo richiama all'on field review. È invece regolare il gol di Politano, la cui posizione iniziale viene valutata con le linee tridimensionali per poi essere giudicata corretta. Proteste della Spal per un altro tocco di mano, questa volta d Brozovic su cross da sinistra di Fares. Il croato, pur con il braccio attaccato al corpo, allarga leggermente il gomito e intercetta il pallone. Il Var non interviene, non considerando un chiaro errore la valutazione dell'arbitro. Irrati, invece, punisce con il calcio di rigore un gesto analogo in Bologna-Cagliari. Bradaric intercetta un cross dalla destra col braccio e l'arbitro assegna senza dubbi il penalty per i padroni di casa. Corretta la decisione e il silent check del Var conferma. Deciso è anche Michael Fabbri, che in Sampdoria-Atalanta dal finale burrascoso (spintoni tra Gasperini e un dirigente doriano all'ingresso degli spogliatoi: indaga la Procura federale, il dirigente è finito in ospedale) fischia senza esitazione il calcio di rigore dell'uno a uno della Samp (che costa l'espulsione di Gasperini) quando Ramirez viene atterrato fallosamente da Gomez nell'area di rigore dell'Atalanta. Il gesto falloso ci sta tutto.