Collina: «La Var non serve a teleguidare l'arbitro»

«La Var nasce per aiutare l'arbitro in decisioni cruciali, non per riarbitrare la partita. Nessuno ha mai pensato di rivedere tutto, i match sarebbero eterni. Si è iniziato a parlare di Var nel novembre 2014, in cinque anni e mezzo siamo passati da zero ad avere la Var in tutte le più importanti competizioni».Così il presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, in merito alla Var. «Il processo è ancora in fase miglioramento e anche di comprensione, da parte di chi è cresciuto con il modus operandi di prendere la decisione finale e difenderla - aggiunge l'ex giacchetta nera al Corriere della Sera -. Per gli arbitri non è facile cambiare decisione? La tecnologia è un'opportunità che va utilizzata. Io che sono davanti al monitor ti aiuto se ti dico: "Meglio se lo riguardi". Se lo faccio non vado a rompere una solidarietà tra di noi. Dire: "Guarda che hai sbagliato", è il modo migliore per mostrarti la mia amicizia». A nessuno piace sentirsi dire: hai sbagliato, per questo guardare l'immagine in campo da solo ti permette di accettare meglio la correzione».Arbitri teleguidati? «Assolutamente no. Qualcuno all'inizio voleva solo dirgli via microfono fai questo e quello. Alla fine sarebbe come avere un joystick e manovrarlo dall'esterno: così gli si toglie il ruolo di decisore finale, non va bene»«, conclude Collina.